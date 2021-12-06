В Москве бывший военный устроил стрельбу в МФЦ: есть погибшие и раненые

В Москве мужчина открыл стрельбу в помещении Многофункционального центра района Рязанский на юго-востоке столицы РФ, два человека погибли.

Никто из сотрудников МФЦ не успел нажать тревожную кнопку



По информации Интерфакс, погибли сотрудник МФЦ и охранник, еще три человека пострадали. Стрелок задержан.

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Мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Охранник попробовал его выпроводить, но посетитель начал стрельбу. Никто из сотрудников многофункционально центра не успел нажать на тревожную кнопку.

По информации Telegram-канала Mash, при стрельбе пострадала 10-летняя София К., которая затем умерла в медучреждении. Однако в Следственном Комитете опровергли информацию о гибели девочки.

По данным Telegram-канала SHOT, школьница была доставлена в Морозовскую детскую больницу.

Позже появилось сообщение, что ребенок находится на операционном столе, медики борются за его жизнь.

Стрелком оказался 45-летний житель Москвы Сергей Глазов – бывший военнослужащий в звании полковника. Он служил в военной части номер 339949.

По информации Telegram-канала «112», Глазов ушел в отставку в 2010 году.

Сейчас он доставлен на допрос к следователю, однако давать показания пока не может, так как якобы находится в неадекватном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте следственного управления по столице.

Дело возбуждено по статьям «убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК) и «незаконный оборот оружия» (ст 222 УК РФ).

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