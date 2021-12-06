НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
16:15 07 Декабря 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

В Москве бывший военный устроил стрельбу в МФЦ: есть погибшие и раненые

В Москве мужчина открыл стрельбу в помещении Многофункционального центра района Рязанский на юго-востоке столицы РФ, два человека погибли.

Никто из сотрудников МФЦ не успел нажать тревожную кнопку

По информации Интерфакс, погибли сотрудник МФЦ и охранник, еще три человека пострадали. Стрелок задержан.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Охранник попробовал его выпроводить, но посетитель начал стрельбу. Никто из сотрудников многофункционально центра не успел нажать на тревожную кнопку.

По информации Telegram-канала Mash, при стрельбе пострадала 10-летняя София К., которая затем умерла в медучреждении. Однако в Следственном Комитете опровергли информацию о гибели девочки.

По данным Telegram-канала SHOT, школьница была доставлена в Морозовскую детскую больницу.

Позже появилось сообщение, что ребенок находится на операционном столе, медики борются за его жизнь.

Стрелком оказался 45-летний житель Москвы Сергей Глазовбывший военнослужащий в звании полковника. Он служил в военной части номер 339949.

Стрелком оказался москвич Сергей Глазов

Стрелком оказался москвич Сергей Глазов

По информации Telegram-канала «112», Глазов ушел в отставку в 2010 году.

Сейчас он доставлен на допрос к следователю, однако давать показания пока не может, так как якобы находится в неадекватном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте следственного управления по столице.

Дело возбуждено по статьям «убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК) и «незаконный оборот оружия» (ст 222 УК РФ).

Как сообщали Власти, шесть подростков были ранены в результате стрельбы возле средней школы города Орора, штат Колорадо.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Москва, стрельба
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.12.2021 16:06
На Ривненщине подростки напали на полицейского: ему пришлось открыть огонь
ТОР
20.12.2019 09:44
Обнародованы новые видео стрельбы возле ФСБ в Москве
ТОР
10.02.2014 12:16
Московский школьник раскаивается, что застрелил полицейского и учителя
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

16:23 Украина

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали

10:26 Мир

После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности

09:08 Украина

Сбились с фарватера: польские пограничники задержали российское судно с пьяным экипажем

08:46 Мир

В Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам

08:18 Украина

Новости | NetGameSlots.com