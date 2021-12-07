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Главная » Украина » Политика
18:54 07 Декабря 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена дать Украине “любое оружие”

Митч Макконнелл заявил, что президент Джо Байден должен дать Украине «любое оружием, которое им нужно», чтобы защититься от вторжения России.

Митч МакКоннелл.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам сенатора, хотя Украина не входит в НАТО, все союзники США по НАТО «в ужасе» от того,  что Россия концентрирует войска на границе Украины.

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Сенатор считает, что Вашингтон не должен ограничиваться только оборонительными системами вооружения.

Он напомнил, что что еще во времена Холодной войны США и СССР поставляли оружие в страны, которые они поддерживали.

По данным Госдепартамента, с 2014 года США предоставили помощь Украине на сумму более 4,6 млрд долларов.

Заявление Макконнелла прозвучало в понедельник, 7 декабря, накануне видеоконференции между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Власти писали, что главы оборонных ведомств стран НАТО обсудили на онлайн-встрече вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию на границе Украины с Россией.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: оружие, США, республиканцы, российское вторжение
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