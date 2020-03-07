Сантехник нашел в стене церкви сотни пакетов с деньгами

В ноябре во время ремонта евангельской церкви Лейквуд в Хьюстоне сантехник обнаружил в стене туалета пакеты с деньгами и чеками.

Евангельская церковь Лейквуд - одном из самых больших религиозных учреждений в мире.



Об этом сообщает Click2Houston.

Новость о находке сообщили утреннем шоу «Morning Bullpen» на радио 100.3 The Bull. Ведущий шоу Джордж Линдси не мог поверить в то, что только что услышал: «Это просто невероятно!»

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«Я убрал теплоизоляцию и из-под нее выпало примерно пятьсот пакетов, – рассказал звонивший на радиостанцию. – Я связался с супервайзером по техническому обслуживанию и сдал ему все».

Как отмечают в полиции, находка может быть связана с ограблением церкви в 2014 году. Тогда похитили около 200 тысяч долларов наличными и 400 тысяч долларов в виде чеков. Преступление до сих пор не раскрыто.

Как деньги оказались в туалете церкви и связана ли находка с произошедшем в 2014 году ограблением, пока не установлено.

Власти писали, что из Киево-Печерской лавры украли драгоценностей на 70 тысяч гривен.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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