Сантехник нашел в стене церкви сотни пакетов с деньгами
В ноябре во время ремонта евангельской церкви Лейквуд в Хьюстоне сантехник обнаружил в стене туалета пакеты с деньгами и чеками.
Об этом сообщает Click2Houston.
Новость о находке сообщили утреннем шоу «Morning Bullpen» на радио 100.3 The Bull. Ведущий шоу Джордж Линдси не мог поверить в то, что только что услышал: «Это просто невероятно!»
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«Я убрал теплоизоляцию и из-под нее выпало примерно пятьсот пакетов, – рассказал звонивший на радиостанцию. – Я связался с супервайзером по техническому обслуживанию и сдал ему все».
Как отмечают в полиции, находка может быть связана с ограблением церкви в 2014 году. Тогда похитили около 200 тысяч долларов наличными и 400 тысяч долларов в виде чеков. Преступление до сих пор не раскрыто.
Как деньги оказались в туалете церкви и связана ли находка с произошедшем в 2014 году ограблением, пока не установлено.
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