Археологи обнаружили в Мексике алтарь ацтеков с человеческим прахом
Находка датирована XVI веком. Алтарь был расположен во дворе дома семьи ацтеков и использовался, чтобы чтить память умерших.
Об этом сообщает BBC News.
Алтарь был найден во внутреннем дворе древнего дома в центре Мехико еще в августе, но только во вторник Национальный институт антропологии и истории Мексики объявил о своем открытии.
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Сам алтарь был обнаружен на глубине четырех метров. В доме было пять комнат, во всех из них сохранились оригинальные оштукатуренные полы и стены.
Археологи также обнаружили 13 декоративных курильниц для благовоний, которые использовались в древних ритуалах.
Находки датируются периодом между 1521 годом, когда испанский конкистадор Эрнан Кортес победил ацтекского правителя Теночтитлана, и 1610 годом.
Это открытие свидетельствует, что несмотря на вторжение испанцев ацтеки продолжали какое-то время соблюдать свои религиозные ритуалы.
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