Из оборонного бюджета США исчезли санкции против “Северного потока -2”, а военная помощь Украине увеличена
Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2″.
Как сообщил Прайм, об этом свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
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Кроме того, из документа исчез запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.
Также из бюджета исключили положение о возможности санкций в отношении 35 граждан РФ.
При этом проект оборонного бюджета предполагает выделение $300 миллионов в качестве военной помощи Украине.
Это на $50 долларов больше, чем запрашивала американская администрация.
Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.
«(Законопроект) включает 4 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на 569,8 миллиона, чем запрос (Белого дома)», — говорится в документе.
Представленный во вторник проект бюджета должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден.
Дальнейшие поправки также не исключены, хотя документ и прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.
Как сообщали Власти, официальные лица США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.