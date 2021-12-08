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08:18 08 Декабря 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Какой выбор они сделают: в США надеются увидеть результаты переговоров Байдена и Путина в ближайшие дни

В Администрации США полагает, что в ближайшие дни можно будет увидеть результаты переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

США ждут выбор Путина

Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на брифинг советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

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Он выразил надежду, что скоро будет больше ясности по поводу намерений Кремля в отношении Украины.

«В ближайшие дни будет более понятно, какой выбор они сделали», – сказал он, добавив, что в данном случае для США «важны поступки, а не слова».

Как сообщали Власти, переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина по закрытой видеосвязи продолжались около двух часов, стороны по-разному оценили их итоги.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, Джо Байден, Владимир Путин
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