Какой выбор они сделают: в США надеются увидеть результаты переговоров Байдена и Путина в ближайшие дни

В Администрации США полагает, что в ближайшие дни можно будет увидеть результаты переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

США ждут выбор Путина



Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на брифинг советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

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Он выразил надежду, что скоро будет больше ясности по поводу намерений Кремля в отношении Украины.

«В ближайшие дни будет более понятно, какой выбор они сделали», – сказал он, добавив, что в данном случае для США «важны поступки, а не слова».

Как сообщали Власти, переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина по закрытой видеосвязи продолжались около двух часов, стороны по-разному оценили их итоги.

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Тэги: США, Джо Байден, Владимир Путин