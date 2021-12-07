НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:37 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В главной тюрьме Бурунди вспыхнул масштабный пожар: погибло 38 человек

По меньшей мере 38 заключенных погибли и десятки ранены в результате пожара во вторник, 7 декабря, в главной тюрьме в столице Бурунди Гитеге.

Прожал вспыхнул на рассвете

Как сообщило Reuters, об этом заявил  вице-президент страны Проспер Базомбанза.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, двенадцать человек умерли от асфиксии, когда пытались бежать из горящих зданий, и 26 умерли от тяжелых травм.

Он не сказал, что стало причиной пожара.

По информации местных жителей, пожар вспыхнул до рассвета.

Многие из погибших были пожилыми людьми, сообщил журналистам местный житель, оказавшийся на месте происшествия. Он добавил, что видел тела, которые забирала скорая помощь с места происшествия.

Причины пожара пока неизвестны

Причины пожара пока неизвестны

В августе в этой же тюрьме уже был пожар, причиной которого, по утверждениям властей, была проблема с электричеством. но тогда никто не пострадал.

12 заключенных погибли из-за удушья, остальные - от травм

12 заключенных погибли из-за удушья, остальные - от травм

Как сообщали Власти, за один вечер 6 декабря огнеборцы дважды ликвидировали пожары в столичных квартирах, в результате одного погиб мужчина, в другом случае двух людей спасли.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: пожар, тюрьма, Бурунди
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.12.2021 06:52
В Киеве за вечер сгорело две квартиры: один человек погиб
ТОР
06.12.2021 06:28
В Киеве на Оболони ночью сгорели торговые павильоны. Видео
ТОР
08.06.2016 09:39
11 африканских школьников сели в тюрьму за порчу фото президента
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина

06:47 Мир

Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19

23:37 Мир

Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один»

20:04 Мир

Названо обязательное условие получения тысячи за вакцинацию: у многих его нет

14:20 Украина

С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

16:23 Украина

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

Новости | NetGameSlots.com