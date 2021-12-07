По меньшей мере 38 заключенных погибли и десятки ранены в результате пожара во вторник, 7 декабря, в главной тюрьме в столице Бурунди Гитеге.

Прожал вспыхнул на рассвете



Как сообщило Reuters, об этом заявил вице-президент страны Проспер Базомбанза.

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По его словам, двенадцать человек умерли от асфиксии, когда пытались бежать из горящих зданий, и 26 умерли от тяжелых травм.

Он не сказал, что стало причиной пожара.

По информации местных жителей, пожар вспыхнул до рассвета.

Многие из погибших были пожилыми людьми, сообщил журналистам местный житель, оказавшийся на месте происшествия. Он добавил, что видел тела, которые забирала скорая помощь с места происшествия.

В августе в этой же тюрьме уже был пожар, причиной которого, по утверждениям властей, была проблема с электричеством. но тогда никто не пострадал.

Как сообщали Власти, за один вечер 6 декабря огнеборцы дважды ликвидировали пожары в столичных квартирах, в результате одного погиб мужчина, в другом случае двух людей спасли.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: пожар, тюрьма, Бурунди