Генсек ООН заболел COVID-19
По словам дипломатических источников, Антонио Гутерриш заразился коронавирусом во вторник от одного из сотрудников ООН.
Об этом сообщает France24.
При этом симптомов COVID-19 у 72-летнего генерального секретаря ООН не наблюдается и первоначальный тест дал отрицательный результат. Тем не менее, он отменил все предстоящие встречи и отправился на самоизоляцию.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Он продолжит исполнять обязанности удаленно до четверга, 9 декабря, пока не сдаст повторный тест.
Гутерриш недавно получил третью дозу вакцины против COVID-19, хотя долгое время сомневался в целесообразности бустерной вакцинации.
Ранее Власти писали, что Антониу Гутерриш выступил за всемирную вакцинацию населения.