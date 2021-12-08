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Главная » Мир » Общество
10:19 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генсек ООН заболел COVID-19

По словам дипломатических источников, Антонио Гутерриш заразился коронавирусом во вторник от одного из сотрудников ООН.

Антониу Гутерриш контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавмрус.

Об этом сообщает France24.

При этом симптомов COVID-19 у 72-летнего генерального секретаря ООН не наблюдается и первоначальный тест дал отрицательный результат. Тем не менее, он отменил все предстоящие встречи и отправился на самоизоляцию.

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Он продолжит исполнять обязанности удаленно до четверга, 9 декабря, пока не сдаст повторный тест.

Гутерриш недавно получил третью дозу вакцины против COVID-19, хотя долгое время сомневался в целесообразности бустерной вакцинации.

Ранее Власти писали, что Антониу Гутерриш выступил за всемирную вакцинацию населения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: ООН, covid-19, Антониу Гутерриш
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