Генсек ООН заболел COVID-19

По словам дипломатических источников, Антонио Гутерриш заразился коронавирусом во вторник от одного из сотрудников ООН.

Антониу Гутерриш контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавмрус.



Об этом сообщает France24.

При этом симптомов COVID-19 у 72-летнего генерального секретаря ООН не наблюдается и первоначальный тест дал отрицательный результат. Тем не менее, он отменил все предстоящие встречи и отправился на самоизоляцию.

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Он продолжит исполнять обязанности удаленно до четверга, 9 декабря, пока не сдаст повторный тест.

Гутерриш недавно получил третью дозу вакцины против COVID-19, хотя долгое время сомневался в целесообразности бустерной вакцинации.

Ранее Власти писали, что Антониу Гутерриш выступил за всемирную вакцинацию населения.

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Тэги: ООН, covid-19, Антониу Гутерриш