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11:20 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Черкасчине два студента планировали массовый расстрел одногрупников

В Черкасской области двое студентов планировали совершить массовый расстрел одногрупников.

Сотрудники СБУ осматривают компьютерную технику задержанных

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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СБУ предотвратила в Черкасской области теракт, который собирались совершить двое студентов. Учащиеся собирались прийти в свой колледж с оружием и совершить массовый расстрел одногрупников.

Информацию о готовящемся теракты студенты распространяли в социальной сети «Вконтакте», там же они призывали всех желающих присоединиться к их преступной группе для физической расправы над другими учащимися.

Публикации студентов в социальной сети "Вконтакте"

Правоохранители провели обыски у злоумышленников дома, где изъяли:

  • два пистолета;
  • компьютерная техника и средства связи с доказательствами о подготовке к теракту.

Найденное при обыске оружие

Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как ранее сообщали Власти, подросток из Казани готовил вооруженное нападение на школу по указанию украинца.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: СБУ, теракт, Черкасская область, массовый расстрел
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