На Черкасчине два студента планировали массовый расстрел одногрупников
В Черкасской области двое студентов планировали совершить массовый расстрел одногрупников.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
СБУ предотвратила в Черкасской области теракт, который собирались совершить двое студентов. Учащиеся собирались прийти в свой колледж с оружием и совершить массовый расстрел одногрупников.
Информацию о готовящемся теракты студенты распространяли в социальной сети «Вконтакте», там же они призывали всех желающих присоединиться к их преступной группе для физической расправы над другими учащимися.
Правоохранители провели обыски у злоумышленников дома, где изъяли:
- два пистолета;
- компьютерная техника и средства связи с доказательствами о подготовке к теракту.
Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Как ранее сообщали Власти, подросток из Казани готовил вооруженное нападение на школу по указанию украинца.