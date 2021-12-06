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11:43 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский заробитчанин в Польше в стрипбаре за вечер спустил 800 тыс грн: требует вернуть через прокуратуру

Украинец, работающий в Варшаве, за одну ночь потратил 800 тысяч гривен в go-go клубе.

Мужчина обратился в суд

Об этом сообщает «Mukachevo.net».

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Работающий и проживающий в Варшаве (Польша) украинец считает, что стал жертвой мошенников. По его словам, в один из вечеров, когда он выпивал и проводил время с друзьями, он попал в местный стриптиз клуб, где с его счетов пропали 120 тысяч злотых (около 800 тысяч гривен).

Мужчина рассказывает, что работающие в клубе красивые девушки подметив явно его не трезвое состояние, уговорили продолжить вечер, принося все новые и новые алкогольные напитки, таким образом напоив его до беспамятства и пригласив в VIP-зал.

С этого момента мужчина уже ничего не помнит и предполагает, что сотрудники заведения могли подмешать ему наркотические вещества.

«Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток и я перестал понимать, что делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы – я не понимал. Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось только 400 злотых», – прокомментировал заробитчанин.

Мужчина обратился в суд, однако сотрудники заведения предоставили записи с камер видеонаблюдения, где хорошо видно, как мужчина добровольно оплачивает все напитки и услуги.

Таким образом жалобы украинцы ни к чему не привели – прокуратура отказалась возбуждать дело, а суд отклонил апелляцию.

Суд согласился с тем, что даже если потерпевший находился в нетрезвом состоянии, он несет ответственность за свои действия,

Мужчина все же надеется, что после огласки откликнутся другие пострадавшие от действий подобных заведений и вместе им удастся вернуть хотя бы часть денег.

Как ранее сообщали Власти, в Польше двое полицейских избили украинца, им грозит 5 лет тюрьмы.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, мошенничество, стрип-клуб, Варшава
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