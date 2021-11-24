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Главная » Мир » Политика
13:40 08 Декабря 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Премьер Венгрии Орбан впервые назвал ситуацию на Донбассе российско-украинской войной

В прощальном письме для Ангелы Меркель премьер-министр Венгрии назвал конфликт между РФ и Украиной российско-украинской войной.

Премьер-министр Венгрии ни разу не называл конфликт между РФ и Украиной российско-украинской войной

Об этом сообщает «ZN,UA».

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прощальном письме для бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель впервые признал, что ситуация на Донбассе – это война между Украиной и Россией.

«Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны», — заявил Орбан в своем обращении к Меркель.

Ранее, премьер-министр Венгрии ни разу не называл конфликт между РФ и Украиной российско-украинской войной.

Как ранее сообщали Власти, в МИД Венгрии прокомментировали договор с “Газпромом” на поставку газа в обход Украины, назвав это собственным делом государства.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Венгрия, Виктор Орбан
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