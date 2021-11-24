Премьер Венгрии Орбан впервые назвал ситуацию на Донбассе российско-украинской войной
В прощальном письме для Ангелы Меркель премьер-министр Венгрии назвал конфликт между РФ и Украиной российско-украинской войной.
Об этом сообщает «ZN,UA».
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прощальном письме для бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель впервые признал, что ситуация на Донбассе – это война между Украиной и Россией.
«Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны», — заявил Орбан в своем обращении к Меркель.
Ранее, премьер-министр Венгрии ни разу не называл конфликт между РФ и Украиной российско-украинской войной.
Как ранее сообщали Власти, в МИД Венгрии прокомментировали договор с “Газпромом” на поставку газа в обход Украины, назвав это собственным делом государства.