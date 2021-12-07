Россия передумала: она уже не против участия США в Нормандском формате

В МИД России изменили свое мнение относительно состава участников Нормандского формата и допустили, что к нему могут присоединиться и США.

МИД РФ не против США в Нормандском формате



Об этом, как сообщило РИА Новости, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду, 8 декабря.

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«В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта», — отметил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

По его словам, Россия не станет возражать против оказания Вашингтоном влияния на Киев в случае, если американские власти действительно готовы внести позитивный вклада в решение конфликта.

Он также уточнил, что формат участия США в разрешении кризиса на Донбассе является «вопросом техники».

При этом Красницкий добавил, что Франция и Германия также не будут выступать против расширения «нормандского формата» за счет включения в процесс переговоров США.

Напомним, что еще в сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что призывы Украины расширить Нормандский формат, включив в него Великобританию, Польшу или США, являются прямым оскорблением в адрес Франции и Германии.

Как сообщали Власти, 7 декабря лидеры государств и правительств формата «Квинт» (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.

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Тэги: Россия, США, нормандский формат