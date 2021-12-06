Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом из-за учений на границе
В Беларуси считают, что военные учения украинских военных на границе возле Беларуси может привести локальному конфликту.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Белорусского телеграфного агентства со ссылкой на Александра Григорьевич Вольфовича, первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь.
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Так, по его словам, украинские военные с оглядкой на Польшу, на государственной границе Беларуси под видом борьбы с нелегальной миграцией, разместили группировку вооруженных сил, вместе с тяжелым вооружением, а также вертолетами и боевыми самолетами.
«Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных Сил Украины – свидетельство тому», — заявил Вольфович.
Первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь считает, что упомянутый им случай свидетельствует о необученности пилотов или «разгильдяйстве летчиков».
«Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое удальство», — подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.
Как ранее сообщали Власти, Беларусь обвинила Украину в нарушении границ, в Украине это отрицают.