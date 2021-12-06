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15:10 08 Декабря 2021 Просмотров 129   КомментариевКомментарии

Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом из-за учений на границе

В Беларуси считают, что военные учения украинских военных на границе возле Беларуси может привести локальному конфликту.

Первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь считает, что упомянутый им случай свидетельствует о необученности пилотов или "разгильдяйстве летчиков"

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Белорусского телеграфного агентства со ссылкой на Александра Григорьевич Вольфовича, первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь.

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Так, по его словам, украинские военные с оглядкой на Польшу, на государственной границе Беларуси под видом борьбы с нелегальной миграцией, разместили группировку вооруженных сил, вместе с тяжелым вооружением, а также вертолетами и боевыми самолетами.

«Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных Сил Украины – свидетельство тому», — заявил Вольфович.

Первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь считает, что упомянутый им случай свидетельствует о необученности пилотов или «разгильдяйстве летчиков».

«Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое удальство», — подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь обвинила Украину в нарушении границ, в Украине это отрицают.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: учения, конфликт, границы, белаурсь
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