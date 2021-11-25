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19:33 08 Декабря 2021 Просмотров 506   КомментариевКомментарии

Огромный метеорит взорвался в небе над Сочи. Видео

Над территорией России пролетел и взорвался крупный метеорит.

Болид вошел в атмосферу земли и взорвался над российским городом около 20 часов вечера

Об этом сообщает «РБК-Украина».

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7 декабря в небе над российским городом-курортом Сочи местные жители запечатлели на видео, как в небе взорвался большой метеорит.

Болид вошел в атмосферу земли и взорвался над российским городом около 20 часов вечера. Событие сопровождалось яркой вспышкой, которая была заметна свечением во всех районах города и даже ближних поселках.

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Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: взрыв, Россия, сочи, болид, метеорит
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