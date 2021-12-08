В столице Японии «сдались»: однополые браки узаконят

Законом должен уравнять в правах гомо- и гетеросексуальные семьи, например, при посещении партнера в больнице или при аренде жилья.

Мэрия Токио объявило о планах внедрения системы однополых партнеров к концу 2022 года.



По словам губернатора Токио Юрико Койке, столица Японии планирует ввести однополые партнерства в течение следующего 2022 года, что существенно изменит положение в крупнейшем населенном пункте страны, пишет The Japan Times.

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«С точки зрения углубления понимания сексуального разнообразия, а также уменьшения проблем, с которыми сталкиваются некоторые жители Токио, мы изложим основные принципы внедрения системы однополых партнерств в текущем финансовом году», – заявил Койке на совещании во вторник, 7 декабря.

Учитывая, что многие другие более мелкие районы страны предприняли аналогичные шаги в последние годы, шаг Токио будет означать, что около половины населения Японии будет жить в местах, где принимаются меры по признанию такого партнерства. Опросы общественного мнения показывают, что общественность в основном выступает за равные права в браке, но давно правящая и консервативная Либерально-демократическая партия не проявила большого энтузиазма по поводу перемен.

Япония – единственная страна G7, не признающая однополые браки. «Это важная веха для Японии», – сказал Маса Янагисава, глава Prime Services Japan в Goldman Sachs, который также является членом правления группы «Брак для всех». «Надеюсь, это окажет своего рода эффект домино на другие местные органы власти».

Тем не менее, Янагисава сказал, что признание партнерства не имеет большого юридического влияния и не решает таких вопросов, как наследование или доступ к государственным услугам. Он добавил, что неоднородное освещение по всей стране также несправедливо. Хотя изменение столицы может усилить давление на национальное правительство с целью введения единой системы, отсутствие полного равенства в браке рассматривается некоторыми международными корпорациями как препятствие усилиям по привлечению талантов в Японию. Однополые партнеры из-за границы могут столкнуться с трудностями при получении визы и аренде жилья.

Премьер-министр Фумио Кишида призвал с осторожностью относиться к этому вопросу в преддверии всеобщих выборов, хотя опрос, проведенный общественной телекомпанией NHK в марте 2021 года, показал, что 57% респондентов одобряют однополые браки. Его партия не смогла принять обещанный закон о продвижении понимания ЛГБТ в преддверии тематических Олимпийских игр в Токио в этом году.

P.S. Вчера, 7 декабря, парламент Чили одобрил законопроект, разрешающий однополым парам регистрировать брак и усыновлять детей. Теперь документ должен подписать президент Себастьян Пиньера. Он обещал поддержать инициативу.

В Латинской Америке гомосексуальные браки признают Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Уругвай, 18 штатов Мексики и столица страны Мехико.

Ранее Власти писали, что Ватикан отказался благословлять однополые союзы.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

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