Украинского журналиста Романа Цимбалюка, который работает собкором УНИАН в Москве, вызвали на допрос в прокуратуру российской столицы по делу о разжигает вражды и ненависти к россиянам.

Роман Цимбалюк давно раздражает российских пропагандистов



Об этом сообщило Russia Today. Пропагандисты также показали фотокопию повестки, направленной журналисту.

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Судя по документу, поводом для претензий стали высказывания Цимбалюка в его YouTube-канале о россиянах типа «Что в Киеве хорошо, в Москве — плохо», “Захарова ненавидит защитников Украины” и т.п.

Журналиста ждут для объяснений 24 декабря в 10:00 в прокуратуре Центрального административного округа Москвы.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия