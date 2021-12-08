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15:42 08 Декабря 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Разжигает ненависть к россиянам: украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы

Украинского журналиста Романа Цимбалюка, который работает собкором УНИАН в Москве, вызвали на допрос в прокуратуру российской столицы по делу о разжигает вражды и ненависти к россиянам.

Роман Цимбалюк давно раздражает российских пропагандистов

Об этом сообщило Russia Today. Пропагандисты также показали фотокопию повестки, направленной журналисту.

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Судя по документу, поводом для претензий стали высказывания Цимбалюка в его YouTube-канале о россиянах типа «Что в Киеве хорошо, в Москве — плохо», “Захарова ненавидит защитников Украины” и т.п.

Журналиста ждут для объяснений 24 декабря в 10:00 в прокуратуре Центрального административного округа Москвы.

Цимбалюка ждут на допрос 24 декабря

Цимбалюка ждут на допрос 24 декабря

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия
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