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15:42 08 Декабря 2021 11 Комментарии
Разжигает ненависть к россиянам: украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы
Украинского журналиста Романа Цимбалюка, который работает собкором УНИАН в Москве, вызвали на допрос в прокуратуру российской столицы по делу о разжигает вражды и ненависти к россиянам.
Роман Цимбалюк давно раздражает российских пропагандистов
Об этом сообщило Russia Today. Пропагандисты также показали фотокопию повестки, направленной журналисту.
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Судя по документу, поводом для претензий стали высказывания Цимбалюка в его YouTube-канале о россиянах типа «Что в Киеве хорошо, в Москве — плохо», “Захарова ненавидит защитников Украины” и т.п.
Журналиста ждут для объяснений 24 декабря в 10:00 в прокуратуре Центрального административного округа Москвы.
Тэги: Россия
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