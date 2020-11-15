Археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками

Испанские археологи, работавшие в провинции Минья, обнаружили гробницы, относящиеся к периоду XXVI династии египетских фараонов.

Исследования показали, что гроб уже открывали в древние времена.



Об этом сообщает Egypt Independent.

У двух обнаруженных мумий неизвестных людей языки были сделаны из золота. Древние египтяне полагали, что золотые языки помогали мертвым защитить себя перед судом владыки загробного царства – бога Осириса.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Профессор факультета археологии Каирского университета и руководитель раскопок Хасан Амер рассказал, что археологи также обнаружили известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем были два маленьких окошка с балдахинами, 402 фигурки из фаянса, а также набор небольших амулетов и зеленых бус.

Ученые утверждают, что гробницы относятся к периоду XXVI династии египетских фараонов. Эта династия правила в 685 – 525 гг. до н. э. и была последней коренной династией, правившей Египтом до Персидского завоевания.

Ранее Власти писали, что на юге Египта археологи раскопали древнейшую пивоварню в истории.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Египет, археология, мумии