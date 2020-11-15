Археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками
Испанские археологи, работавшие в провинции Минья, обнаружили гробницы, относящиеся к периоду XXVI династии египетских фараонов.
Об этом сообщает Egypt Independent.
У двух обнаруженных мумий неизвестных людей языки были сделаны из золота. Древние египтяне полагали, что золотые языки помогали мертвым защитить себя перед судом владыки загробного царства – бога Осириса.
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Профессор факультета археологии Каирского университета и руководитель раскопок Хасан Амер рассказал, что археологи также обнаружили известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем были два маленьких окошка с балдахинами, 402 фигурки из фаянса, а также набор небольших амулетов и зеленых бус.
Ученые утверждают, что гробницы относятся к периоду XXVI династии египетских фараонов. Эта династия правила в 685 – 525 гг. до н. э. и была последней коренной династией, правившей Египтом до Персидского завоевания.
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