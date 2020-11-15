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00:42 09 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками

Испанские археологи, работавшие в провинции Минья, обнаружили гробницы, относящиеся к периоду XXVI династии египетских фараонов.

Исследования показали, что гроб уже открывали в древние времена.

Об этом сообщает Egypt Independent.

У двух обнаруженных мумий неизвестных людей языки были сделаны из золота. Древние египтяне полагали, что золотые языки помогали мертвым защитить себя перед судом владыки загробного царства – бога Осириса.

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Профессор факультета археологии Каирского университета и руководитель раскопок Хасан Амер рассказал, что археологи также обнаружили известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем были два маленьких окошка с балдахинами, 402 фигурки из фаянса, а также набор небольших амулетов и зеленых бус.

Ученые утверждают, что гробницы относятся к периоду XXVI династии египетских фараонов. Эта династия правила в 685 – 525 гг. до н. э. и была последней коренной династией, правившей Египтом до Персидского завоевания.

Египтяне полагали, что золотые языки помогали мертвым защитить себя перед судом бога Осириса.

Ранее Власти писали, что на юге Египта археологи раскопали древнейшую  пивоварню в истории.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Египет, археология, мумии
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