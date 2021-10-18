В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба: стали известны жуткие подробности
Вертолет ВВС Индии потерпел крушение в штате Тамилнад в среду. На борту находился 63-летний генерал Бипин Рават. С ним – еще 12 человек, включая его жену.
Об этом сообщает India Today.
Вертолет Ми-17 российского производства с генералом, его супругой и рядом других высокопоставленных чиновников и офицеров на борту вылетел с базы ВВС в Сулуре. Генерал летел в Веллингтон, где в военном колледже должен был прочитать лекцию.
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Катастрофа произошла из-за тумана, в условиях плохой видимости. Вертолет разбился после того, как начал снижение.
Как сообщается, два человека выжили, но с тяжелыми ожогами доставлены в больницу.
Командование индийскими ВВС распорядилось о начале расследования причин катастрофы.
В связи с катастрофой на экстренное совещание собрался правительственный комитет по вопросам безопасности.
Бипин Рават был первым в Индии руководителем Штаба обороны после того, как правительство учредило эту должность в 2019 году.
Ранее Власти писали, что в Азербайджане в результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета погибло 14 человек.