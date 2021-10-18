В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба: стали известны жуткие подробности

Вертолет ВВС Индии потерпел крушение в штате Тамилнад в среду. На борту находился 63-летний генерал Бипин Рават. С ним – еще 12 человек, включая его жену.

Катастрофа произошла в условиях тумана и плохой видимости.



Об этом сообщает India Today.

Вертолет Ми-17 российского производства с генералом, его супругой и рядом других высокопоставленных чиновников и офицеров на борту вылетел с базы ВВС в Сулуре. Генерал летел в Веллингтон, где в военном колледже должен был прочитать лекцию.

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Катастрофа произошла из-за тумана, в условиях плохой видимости. Вертолет разбился после того, как начал снижение.

Как сообщается, два человека выжили, но с тяжелыми ожогами доставлены в больницу.

Командование индийскими ВВС распорядилось о начале расследования причин катастрофы.

В связи с катастрофой на экстренное совещание собрался правительственный комитет по вопросам безопасности.

Бипин Рават был первым в Индии руководителем Штаба обороны после того, как правительство учредило эту должность в 2019 году.

Ранее Власти писали, что в Азербайджане в результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета погибло 14 человек.

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Тэги: Индия, авиакатастрофа, вертолет, генерал