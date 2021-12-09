Киев уже не лидер по суточной заболеваемости COVID-19: кто обогнал
За минувшие сутки по состоянию на утро 9 декабря в Украине зафиксировали 12 376 новых случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни 465 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1078 детей и 194 медицинских работника.
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Лидером по количеству новых больных оказалась Одесская область – 1232, далее идут Киеве – 1198, Львовская область – 745, Житомирская – 640, Донецкая – 574.
Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:
-
г. Киев – 1198;
-
Винницкая область – 488;
-
Волынская область – 493;
-
Днепропетровская область – 471;
-
Донецкая область – 574;
-
Житомирская область – 640;
-
Закарпатская область – 503;
-
Запорожская область – 570;
-
Ивано-Франковская область – 529;
-
Киевская область – 484;
-
Кировоградская область – 139;
-
Луганская область – 146;
-
Львовская область – 745;
-
Николаевская область – 359;
-
Одесская область – 1232;
-
Полтавская область – 537;
-
Ривненская область – 346;
-
Сумская область – 288;
-
Тернопольская область – 306;
-
Харьковская область – 566;
-
Херсонская область – 137;
-
Хмельницкая область – 538;
-
Черкасская область – 496;
-
Черновицкая область – 155;
-
Черниговская область – 436.
Как сообщали Власти, по данным за сутки 7 декабря наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 в Европе зафиксировали в Германии, а смертности в России.