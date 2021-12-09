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08:51 09 Декабря 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Киев уже не лидер по суточной заболеваемости COVID-19: кто обогнал

За минувшие сутки по состоянию на утро 9 декабря в Украине зафиксировали 12 376 новых случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни 465 человек.

В Украине заболело за сутки 12 376 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1078 детей и 194 медицинских работника.

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Лидером по количеству новых больных оказалась Одесская область – 1232, далее идут Киеве – 1198, Львовская область – 745, Житомирская – 640, Донецкая – 574.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1198;

  • Винницкая область – 488;

  • Волынская область – 493;

  • Днепропетровская область – 471;

  • Донецкая область – 574;

  • Житомирская область – 640;

  • Закарпатская область – 503;

  • Запорожская область – 570;

  • Ивано-Франковская область – 529;

  • Киевская область – 484;

  • Кировоградская область – 139;

  • Луганская область – 146;

  • Львовская область – 745;

  • Николаевская область – 359;

  • Одесская область – 1232;

  • Полтавская область – 537;

  • Ривненская область – 346;

  • Сумская область – 288;

  • Тернопольская область – 306;

  • Харьковская область – 566;

  • Херсонская область – 137;

  • Хмельницкая область – 538;

  • Черкасская область – 496;

  • Черновицкая область – 155;

  • Черниговская область – 436.

Как сообщали Власти, по данным за сутки 7 декабря наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 в Европе зафиксировали в Германии, а смертности в России.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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