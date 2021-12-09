Киев уже не лидер по суточной заболеваемости COVID-19: кто обогнал

За минувшие сутки по состоянию на утро 9 декабря в Украине зафиксировали 12 376 новых случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни 465 человек.

В Украине заболело за сутки 12 376 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1078 детей и 194 медицинских работника.

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Лидером по количеству новых больных оказалась Одесская область – 1232, далее идут Киеве – 1198, Львовская область – 745, Житомирская – 640, Донецкая – 574.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ривненская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

Как сообщали Власти, по данным за сутки 7 декабря наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 в Европе зафиксировали в Германии, а смертности в России.

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Тэги: covid-19