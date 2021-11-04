Под Мариуполем Нацгвардия открыла огонь по гражданскому автомобилю: пытался прорваться через блокпост
На блокпосту под мариуполем военнослужащие Национальной гвардии были вынуждены открыть огонь по автомобилю, который пытался прорваться через блокпост.
Об этом сообщило МВД Украины. В сообщении не уточняется, когда именно произошел инцидент.
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Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet.
По словам правоохранителей, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он проигнорировал законные требования гвардейцев об осмотре и попытался прорваться через блокпост.
На упреждающий выстрел в воздух нарушитель не отреагировал.
В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины», военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив по колесам.
После этого правонарушителя задержали. Им оказался 39-летний житель Донбасса.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.
Ранее Власти писали, что в зоне ООС на блокпосту застрелили водителя авто, который на требование остановиться и предупредительный выстрел не отреагировал.