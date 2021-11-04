Под Мариуполем Нацгвардия открыла огонь по гражданскому автомобилю: пытался прорваться через блокпост

На блокпосту под мариуполем военнослужащие Национальной гвардии были вынуждены открыть огонь по автомобилю, который пытался прорваться через блокпост.

Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост



Об этом сообщило МВД Украины. В сообщении не уточняется, когда именно произошел инцидент.

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Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet.

По словам правоохранителей, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он проигнорировал законные требования гвардейцев об осмотре и попытался прорваться через блокпост.

На упреждающий выстрел в воздух нарушитель не отреагировал.

В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины», военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив по колесам.

После этого правонарушителя задержали. Им оказался 39-летний житель Донбасса.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

Ранее Власти писали, что в зоне ООС на блокпосту застрелили водителя авто, который на требование остановиться и предупредительный выстрел не отреагировал.

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Тэги: Мариуполь, Нацгвардия