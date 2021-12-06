Премьер Британии Джонсон в седьмой раз стал отцом

Бориса Джонсона и его супруга Кэрри объявили о рождении дочери, которая станет для британского премьера седьмым ребенком.

Это второй ребенок Джонсона от новой жены



Об этом сообщила BBC News. Девочка появилась на свет в одной из больниц Лондона 9 декабря.

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По словам пресс-секретаря пары, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

57-летний Борис Джонсон женился в мае 2021 года. К тому моменту у них с женой уже был общий сын Уилфред.

Кэрри объявила о новой беременности в июле в своем Instagram. Она также призналась, что в начале года у нее случился выкидыш.

Это седьмой ребенок политика и уже второй ребенок, рожденный за время его премьерства.

Джонсон редко рассказывал о личной жизни и только в сентябре признал, что у него шесть детей. Он добавил, что быть многодетным отцом — сложная работа, однако любовь, которую он получает взамен, все окупает.

Также премьер добавил, что за всю жизнь поменял младенцам немало подгузников.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании “клоуном”, который руководит «цирком».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Великобритания, борис джонсон