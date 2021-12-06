Премьер Британии Джонсон в седьмой раз стал отцом
Бориса Джонсона и его супруга Кэрри объявили о рождении дочери, которая станет для британского премьера седьмым ребенком.
Об этом сообщила BBC News. Девочка появилась на свет в одной из больниц Лондона 9 декабря.
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По словам пресс-секретаря пары, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.
57-летний Борис Джонсон женился в мае 2021 года. К тому моменту у них с женой уже был общий сын Уилфред.
Кэрри объявила о новой беременности в июле в своем Instagram. Она также призналась, что в начале года у нее случился выкидыш.
Это седьмой ребенок политика и уже второй ребенок, рожденный за время его премьерства.
Джонсон редко рассказывал о личной жизни и только в сентябре признал, что у него шесть детей. Он добавил, что быть многодетным отцом — сложная работа, однако любовь, которую он получает взамен, все окупает.
Также премьер добавил, что за всю жизнь поменял младенцам немало подгузников.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании “клоуном”, который руководит «цирком».