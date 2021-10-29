Найдено тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar: СБУ раскрыла подробности

Сотрудники СБУ обнаружили тело убитого в 2016 году Тараса Познякова.

Проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства



Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Недалеко от трассы «Житомир – Киев» было найдено тело убитого в 2016 году жителя Львова Тараса Познякова. Тело было захоронено под слоем грунта, для его извлечения применялась спецтехника Минобороны.

Отмечается, что правоохранители уже провели экспертизу останков убитого и пришли к предварительным выводам, что он был убит из пистолета «ТТ».

Проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства.

Ранее СБУ установила виновных в смерти Тараса Познякова. Согласно следствию, гражданин России Луан Кингисепп вместе с бывшим членом «Правого Сектора» Дмитрием Голубом убили водителя сервиса BlaBlaCar, а его автомобиль «Ауди А6″ спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба.

Вина Дмитрия Голуба была доказана, он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Гражданин России Луан Кингисепп в марте 2019 года погиб при взрыве в киевской квартире после трех лет международного розыска.

Как ранее сообщали Власти, в полиции озвучили две версии убийства активиста “Правого сектора” в Сумах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: СБУ, убийство, Тарас Позняков