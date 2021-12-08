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14:36 09 Декабря 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

В Офисе Зеленского назвали время его разговора с Байденом

Разговор президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом ориентировочно состоится в четверг, 9 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

Байден позвонит Зеленскому в 19:30 по Киеву

Об этом в Facebook сообщил  пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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«Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения», написал Никифоров.

Он также напомнил, что ло этого Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден перенес запланированный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после общения с российским коллегой Владимиром Путиным, но снова пообщался с лидерами европейских стран.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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