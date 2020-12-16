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15:36 09 Декабря 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Закарпатскую ОГА возглавил действующий сотрудник СБУ: что о нем известно

Кабмин назначил нового главу Закарпатской областной государственной администрации.

Ранее Микита работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области

Об этом стало известно на заседании правительства.

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Кабинет министров назначил новым начальником главы Закарпатской областной государственной администрации действующего сотрудника СБУ Виктора Микита.

Ранее Микита работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, после чего был назначен на аналогичную должность в Центральном аппарате СБУ.

Согласно декларации нового начальника Закарпатского ОГА, за 2020 год он заработал 562 000 гривен, а его жена 1,5 млн гривен.

Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и 30 000 долларов, а в банковских счетах еще 134 000 гривен.

Супруги владеют легковым автомобилем Audi A6 2018 года выпуска и несколькими тягачами.

Кроме того, Микита владеет домом и земельными участками в селе Бараницы Закарпатской области. А его жена – квартирой в Ужгороде на 58 кв. метров и земельным участком.

Как ранее сообщали Власти, Кабмин назначил нового руководителя налоговой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кабмин, назначение, закарпатская ога
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