Закарпатскую ОГА возглавил действующий сотрудник СБУ: что о нем известно
Кабмин назначил нового главу Закарпатской областной государственной администрации.
Об этом стало известно на заседании правительства.
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Кабинет министров назначил новым начальником главы Закарпатской областной государственной администрации действующего сотрудника СБУ Виктора Микита.
Ранее Микита работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, после чего был назначен на аналогичную должность в Центральном аппарате СБУ.
Согласно декларации нового начальника Закарпатского ОГА, за 2020 год он заработал 562 000 гривен, а его жена 1,5 млн гривен.
Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и 30 000 долларов, а в банковских счетах еще 134 000 гривен.
Супруги владеют легковым автомобилем Audi A6 2018 года выпуска и несколькими тягачами.
Кроме того, Микита владеет домом и земельными участками в селе Бараницы Закарпатской области. А его жена – квартирой в Ужгороде на 58 кв. метров и земельным участком.
Как ранее сообщали Власти, Кабмин назначил нового руководителя налоговой.