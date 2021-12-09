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Главная » Украина » Общество
16:18 09 Декабря 2021 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

В Украине обновили список карантинных зон: что изменилось

Минздрав обновил 9 декабря индикативные показатели уровней эпидопасности, в Украине «красными» остаются 10 областей.

В Украине 10 областей входят в

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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Таким образом, наибольшее количество областей Украины находится в “желтой” зоне, только одна в “оранжевой” и десять – в “красной”.

Желтая» зона

  • м. Киев,

  • Днепропетровская,

  • Закарпатская,

  • Ивано-Франковская,

  • Кировоградская,

  • Луганская,

  • Львовская,

  • Одесская,

  • Полтавская,

  • Ровенская,

  • Тернопольская,

  • Харьковская,

  • Херсонская,

  • Черновицкая.

«Оранжевая» зона

  • Донецкая.

  • «Красная» зона

  • Винницкая,

  • Волынская,

  • Житомирская,

  • Запорожская,

  • Киевская,

  • Николаевская,

  • Сумская,

  • Хмельницкая,

  • Черкасская,

  • Черниговская.

Как сообщали Власти, с 7 декабря часть областей Украины вышла из «красной» карантинной зоны.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин
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