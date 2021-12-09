В Украине обновили список карантинных зон: что изменилось
Минздрав обновил 9 декабря индикативные показатели уровней эпидопасности, в Украине «красными» остаются 10 областей.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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Таким образом, наибольшее количество областей Украины находится в “желтой” зоне, только одна в “оранжевой” и десять – в “красной”.
Желтая» зона
-
м. Киев,
-
Днепропетровская,
-
Закарпатская,
-
Ивано-Франковская,
-
Кировоградская,
-
Луганская,
-
Львовская,
-
Одесская,
-
Полтавская,
-
Ровенская,
-
Тернопольская,
-
Харьковская,
-
Херсонская,
-
Черновицкая.
«Оранжевая» зона
-
Донецкая.
- «Красная» зона
-
Винницкая,
-
Волынская,
-
Житомирская,
-
Запорожская,
-
Киевская,
-
Николаевская,
-
Сумская,
-
Хмельницкая,
-
Черкасская,
-
Черниговская.
Как сообщали Власти, с 7 декабря часть областей Украины вышла из «красной» карантинной зоны.