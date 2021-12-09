В Украине обновили список карантинных зон: что изменилось

Минздрав обновил 9 декабря индикативные показатели уровней эпидопасности, в Украине «красными» остаются 10 областей.

В Украине 10 областей входят в



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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Таким образом, наибольшее количество областей Украины находится в “желтой” зоне, только одна в “оранжевой” и десять – в “красной”.

Желтая» зона

м. Киев,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

«Оранжевая» зона

Донецкая.

«Красная» зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Как сообщали Власти, с 7 декабря часть областей Украины вышла из «красной» карантинной зоны.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: карантин