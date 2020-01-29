В Тернополе обвиняемый в производстве наркотиков пришел с ними на заседание суда
Обвиняемый по статье о наркотиках пытался пронести наркотики в Тернопольский горрайонный суд.
Об этом сообщает территориальное управление Службы судебной охраны в Тернопольской области.
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8 декабря на пункте пропуска в Тернопольский горрайонный суд у мужчины при себе обнаружили шприц с веществом белого цвета, похожее на наркотическое вещество.
Выдало мужчину то, что при досмотре он сильно нервничал и вел себе подозрительно. Происхождение вещества мужчина объяснить не смог.
Интересно, что задержанный прибыл в суд на дело, по которому он обвиняться в сбыте наркотиков. Более того, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за изготовление наркотических средств.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Вероятно будет открыто производство по факту хранения наркотических веществ.
Как ранее сообщали Власти, у женщины со званием «мать-героиня» нашли 22 килограмма наркотиков.