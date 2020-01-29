В Тернополе обвиняемый в производстве наркотиков пришел с ними на заседание суда

Обвиняемый по статье о наркотиках пытался пронести наркотики в Тернопольский горрайонный суд.

Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за изготовление наркотических средств



Об этом сообщает территориальное управление Службы судебной охраны в Тернопольской области.

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8 декабря на пункте пропуска в Тернопольский горрайонный суд у мужчины при себе обнаружили шприц с веществом белого цвета, похожее на наркотическое вещество.

Выдало мужчину то, что при досмотре он сильно нервничал и вел себе подозрительно. Происхождение вещества мужчина объяснить не смог.

Интересно, что задержанный прибыл в суд на дело, по которому он обвиняться в сбыте наркотиков. Более того, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за изготовление наркотических средств.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Вероятно будет открыто производство по факту хранения наркотических веществ.

Как ранее сообщали Власти, у женщины со званием «мать-героиня» нашли 22 килограмма наркотиков.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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