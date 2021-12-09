США ввели санкции против Портнова: он прокомментировал

Министерство финансов США ввело санкции против экс-заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонда на основании Глобального акта Магнитского.

Портнов не понял, за что против него ввели санкции



Об этом сообщил Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

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Портнов попал в обновленный санкционный список по так называемому закону Магнитского. Кроме того, ограничения Минфина США распространяются на его благотворительный фонд.

«Закон Магнитского» дает полномочия президенту США вносить в список санкций иностранных граждан, виновных в коррупции, применении пыток, а также в других нарушениях, направленных против правозащитников и тех, кто разоблачает незаконную деятельность.

Комментарий Портнова

Сам Портнов в комментарии Стране назвал решение о санкциях противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Он отметил, что никто не объяснил причины введения таких мер, а ему не дали возможности отстоять свою позицию в состязательном процессе.

“Санкции против меня и были инспирированы структурами, которые в нашей стране работают на иностранные государства, выступая, фактически, в качестве их агентов”, – сказал Портнов.

Он также напомнил, что санкции против него уже вводились Евросоюзом. Но потом они были отменены судом ЕС с выплатой компенсаций.

Как сообщали Власти, Администрация президента США Джо Байдена в рамках борьбы с коррупцией в Украине анонсировала введение санкций против некоторых граждан Украины.

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Тэги: санкции, США, Андрей Портнов