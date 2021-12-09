НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
18:58 09 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

США ввели санкции против главы Конституционного суда Тупицкого и его жены

США ввели санкции против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, которого они назвали “бывшим”.

Госдеп заявил о

Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В нем пояснили, что санкции против Тупицкого введены за «серьезные коррупционные действия», включая получение взятки во время работы в судебной системе Украины.

В санкционном списке также упоминается супруга бывшего судьи – Ольга Тупицкая. Отмечается, что она фигурировала в этой схеме.

Напомним, 9 декабря Министерство финансов США ввело санкции против экс-заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонда на основании Глобального акта Магнитского.

Ранее Власти писали:

  • Офис генпрокурора 28 декабря 2020 года пригласил председателя Конституционного суда Александра Тупицкого  для вручения подозрения в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

  • Государственное бюро расследований 19 января 2021 года сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в даче заведомо ложных показаний, подкупе свидетелей и искусственном создании доказательств.

  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта 2021 года отменил указы 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

  • Следователи ГБР 2 октября 2021 года завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Клиент Казначейства – Казначейство.
Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: санкции, США, Александр Тупицкий
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.12.2021 18:19
США ввели санкции против Портнова: он прокомментировал
ТОР
09.12.2021 12:02
Сегодня США введут санкции против граждан Украины
ТОР
07.12.2021 09:11
Если переговоры не сработают: какими санкциями США могут ударить по России
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com