США ввели санкции против главы Конституционного суда Тупицкого и его жены

США ввели санкции против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, которого они назвали “бывшим”.

Госдеп заявил о



Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США.

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В нем пояснили, что санкции против Тупицкого введены за «серьезные коррупционные действия», включая получение взятки во время работы в судебной системе Украины.

В санкционном списке также упоминается супруга бывшего судьи – Ольга Тупицкая. Отмечается, что она фигурировала в этой схеме.

Напомним, 9 декабря Министерство финансов США ввело санкции против экс-заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонда на основании Глобального акта Магнитского.

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Тэги: санкции, США, Александр Тупицкий