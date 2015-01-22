Россия сохраняет напряженность на украинской границе в ожидании следующего шага Байдена
Враждебные комментарии со стороны Москвы прозвучали уже через два дня после разговора Байдена и Путина, который, казалось бы, должен был снять напряжение.
Об этом сообщает Reuters.
Президенту России Владимиру Путину события на Донбассе «напоминают геноцид». Его слова цитирует государственное информагентство ТАСС.
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МИД России обвинил Украину в продвижении тяжелой артиллерии к линии фронта на Донбассе и в неспособности участвовать в мирном процессе.
«При поддержке стран НАТО, накачивающих страну оружием, Киев наращивает свой контингент на линии соприкосновения на Донбассе», – говорится в Twitter-ленте МИД России.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков согласился с репортером, который предположил, что напряженность между Востоком и Западом из-за Украины может обернуться повторением кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда США и СССР оказались на грани ядерной войны.
«Знаете, до этого действительно могло бы дойти», – цитирует его слова «Интерфакс».
Все это, как отмечает агентство, свидетельствует о том, что Москва заинтересована в сохранении напряженности в ожидании следующего шага со стороны Джо Байдена, который ранее заявил, что планирует провести переговоры с участием России и стран НАТО.
Ранее Власти писали, что переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи продолжались около двух часов. В США и России по-разному оценили их итоги.