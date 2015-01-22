Россия сохраняет напряженность на украинской границе в ожидании следующего шага Байдена

Враждебные комментарии со стороны Москвы прозвучали уже через два дня после разговора Байдена и Путина, который, казалось бы, должен был снять напряжение.

Россия стягивает войска к украинской границе.



Об этом сообщает Reuters.

Президенту России Владимиру Путину события на Донбассе «напоминают геноцид». Его слова цитирует государственное информагентство ТАСС.

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МИД России обвинил Украину в продвижении тяжелой артиллерии к линии фронта на Донбассе и в неспособности участвовать в мирном процессе.

«При поддержке стран НАТО, накачивающих страну оружием, Киев наращивает свой контингент на линии соприкосновения на Донбассе», – говорится в Twitter-ленте МИД России.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков согласился с репортером, который предположил, что напряженность между Востоком и Западом из-за Украины может обернуться повторением кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда США и СССР оказались на грани ядерной войны.

«Знаете, до этого действительно могло бы дойти», – цитирует его слова «Интерфакс».

Все это, как отмечает агентство, свидетельствует о том, что Москва заинтересована в сохранении напряженности в ожидании следующего шага со стороны Джо Байдена, который ранее заявил, что планирует провести переговоры с участием России и стран НАТО.

Ранее Власти писали, что переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи продолжались около двух часов. В США и России по-разному оценили их итоги.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, Россия, переговоры, Джо Байден