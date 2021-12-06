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09:42 10 Декабря 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут туманы и проблемы с транспортом

Синоптики и спасатели предупредили о тумане, гололедице на дорогах и возможных снегопадах в горах.

Украинцев предупредили о непогоде

Об ухудшении погодных условий сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По данным синоптиков, сегодня, 10 декабря, в Киеве и Киевской области, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается гололед, на дорогах западных и северных областей гололедица (I уровень опасности, желтый).

Спасатели обращают внимание, что из-за непогоды может нарушиться движение транспорта на дорогах и улицах.

Ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области, а также в большинстве областей сохранится туман, видимость 200-500 м.

В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Как сообщали Власти, в Киеве объявили первый уровень опасности. Департамент муниципальной безопасности предупредил местных жителей о тумане и гололеде.

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Тэги: погода
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