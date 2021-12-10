Байден пообещал отправить дополнительные войска в страны восточного крыла НАТО

Президент США Джо Байден пообещал главам государств восточного крыла НАТО в случае необходимости перебросить в их страны дополнительные войска.

Дополнительные войска НАТО могут разместить в странах восточного фланга



Об этом сообщило ERR со ссылкой на президент Эстонии Алара Кариса. Он участвовал в телефонном разговоре главы США с руководителями государств “Бухарестской девятки”.

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“Трудно сказать, что думает Россия. Это подчеркнул и Байден, что из его телефонного разговора (с Путиным — ред.) было трудно понять реальные планы России. Важно показать, что за каждым шагом последует встречный. И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО”, — сказал Карис.

Карис подтвердил, что в случае российской угрозы НАТО направит дополнительные войска именно на восточный фланг.

“Я из разговора понял, что если потребуется, то это сделают. Сегодня, завтра или через месяц, это по телефону напрямую не обсуждалось”, – сказал президент Эстонии.

Как сообщали Власти, Байден обсудил с лидерами «Бухарестской девятки» российские войска на границе с Украиной и подчеркнул приверженность США выполнению 5-й статьи устава НАТО.

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Тэги: НАТО, Джо Байден