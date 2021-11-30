Почти полсотни «слуг народа» не сказали в Раде за год ни слова

Комитет избирателей Украины проанализировал статистику выступлений народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в 2021 году (период с 1 января 2021 г. по 6 декабря 2021 г.).

Как сообщили в КИУ, учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

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Всего за год ни разу не выступили 74 народных депутата. Большинство из них являются представителями фракции «Слуга Народа» – 46.

Среди них оказались люди, ранее работавшие в структурах «Студии Квартал 95» и не имеющие опыта политической или общественной работы.

В частности, ни разу не выступили во время пленарного заседания Юрий Корявченков (в прошлом актер студии «Квартал 95″), Александр Кабанов (сценарист, «Квартал 95″), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, «Квартал 95″ »), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, «Квартал 95»).

Также ни одного выступления у Василия Вирастюка (избранный депутатом в ОВО №87, принял присягу в июне), Богдана Яременко, Святослава Юраша.

Также молчаливыми оказались подозреваемый в получении взятки экс-слуга Александр Юрченко и ранее осужденный за изнасилование Роман Иванисов.

Как сообщали Власти, на внеочередном заседании Верховной рады задымился пульт для голосования на месте нардепа Артема Нагаевского.

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Тэги: Верховная Рада, слуга народа