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12:43 10 Декабря 2021 9 Комментарии
Лондонский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США
Верховный суд Великобритании отменил вынесенное ранее решение и разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
Об этом сообщила The Guardian. В Соединенных штатах соучредителю Wikileaks предъявят обвинение шпионаже.
При этом у адвокатов ассанжа осталась возможность обжаловать это решение суда.
В январе судья окружного суда Ванесса Барайцер вынесла решение о том, что Ассанж не может быть экстрадирован из-за опасений по поводу его психического здоровья и риска самоубийства в тюрьме США.
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