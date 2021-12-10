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12:43 10 Декабря 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Лондонский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США

Верховный суд Великобритании отменил вынесенное ранее решение и разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

Об этом сообщила The Guardian. В Соединенных штатах соучредителю Wikileaks предъявят обвинение шпионаже.

При этом у адвокатов ассанжа осталась возможность обжаловать это решение суда.

В январе судья окружного суда Ванесса Барайцер вынесла решение о том, что Ассанж не может быть экстрадирован из-за опасений по поводу его психического здоровья и риска самоубийства в тюрьме США.

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