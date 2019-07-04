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Главная » Украина » Общество
13:59 10 Декабря 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В парламент прошли бы восемь партий — социологический опрос

Социологический вопрос показал каким политическим силам украинцы доверяют больше всего.

Рейтинг политических партий возглавила «Слуга народа», ее готовы поддержать 18% украинцев

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

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Так, согласно социологическому опросу, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента Украины, то 23,5% проголосовали бы за нынешнего президента Владимира Зеленского.

После Зеленского в рейтинге также лидирует Петр Порошенко (9,9%), Юлия Тимошенко (9,3%), Юрий Бойко (7,5%) и Дмитрий Разумков (6,7%).

Порошенко также возглавил список тех, за кого украинцы не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах – 47%. В этот список также вошли Юлия Тимошенко (35%), Юрий Бойко (33%) Зеленский (22%) и другие.

Рейтинг политических партий возглавила «Слуга народа», ее готовы поддержать 18% украинцев. В список лидеров также попали «Европейская солидарность» – 13,7%, «Оппозиционная платформа» – 11,4%, «Родина» – 11,4%. Партию Разумкова «Разумная политика» поддерживают 7,5%.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь стала врагом, а с Россией нужен визовый режим – социологи рассказали о настроениях украинцев.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: выборы, рейтинг, соцопрос, политические партии
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