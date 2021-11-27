Второй сезон “Игры в кальмара”: режиссер раскрыл, что там будет

Создатели нашумевшего сериала «Игра в кальмара» поделились подробностями продолжения.

Новый сезон сериала уделит больше времени внутренним переживаниям персонажей



Об этом режиссер сериала рассказал на виртуальной платформе Entertainment Weekly.

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Так по словам Хван Дон Хека (режиссер сериала), в новом сезоне сериала главный герой сериала Сон Ги-Хун откроется для зрителя с новой, более эмоциональной стороны.

Создатель проекта утверждает, что главный герой вернется к смертельной игре, но все еще не известно в какой именно роли. Возможно персонаж станет новым ведущим убийственного турнира.

«В первом сезоне мы увидели, что Сон Ги-Хун – персонаж, чья человечность раскрывается только в определенных ситуациях. Другими словами, его эмпатия проявляется в очень пассивной манере. Но я подумал, что во втором сезоне из-за того, что он узнал из игр, его эмоциональный отклик будет более активным», – рассказал режиссер сериала.

Также режиссер отметил, что новый сезон сериала уделит больше времени внутренним переживаниям персонажей. Благодаря этому создатели обещают раскрыть историю двух братьев – ведущего и раненого в первом сезоне детектива, который приблизился к тому, что бы мир узнал о существовании смертельных игр.

«Что касается ведущего (в исполнении Ли Бен Хуна), который также был в прошлом победителем, он стал ведущим, как Дарт Вейдер. Некоторые в конечном итоге превращаются в джедаев, а некоторые – в Дарта Вейдера. Я думаю, что, возможно, Ги-Хун попадет в определенную критическую точку, где он также пройдет испытание», – рассказал Хван Док.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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