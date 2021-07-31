В Донецкой области в частном доме рванула взрывчатка: есть погибшие и раненые
В одном из сел Донецкой области в результате взрыва погибла женщина.
Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В селе Зверев Донецкой области произошел взрыв в одном из домов на улице Сазонова.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв в доме произошел вероятно после детонации тротила. В результате взрыва погибла женщина, которая находилась в этот момент в доме, а также пострадали двое мужчин, получившие рваные раны конечностей ног и лица.
Личные данные пострадавших мужчин и погибшей женщины устанавливаются. Признаков пожара спасатели не выявили.
Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются работниками полиции.
Как ранее сообщали Власти, в Покровске в многоэтажке прогремел мощный взрыв.