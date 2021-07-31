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14:30 10 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Донецкой области в частном доме рванула взрывчатка: есть погибшие и раненые

В одном из сел Донецкой области в результате взрыва погибла женщина.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются работниками полиции

Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В селе Зверев Донецкой области произошел взрыв в одном из домов на улице Сазонова.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв в доме произошел вероятно после детонации тротила. В результате взрыва погибла женщина, которая находилась в этот момент в доме, а также пострадали двое мужчин, получившие рваные раны конечностей ног и лица.

Личные данные пострадавших мужчин и погибшей женщины устанавливаются. Признаков пожара спасатели не выявили.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются работниками полиции.

Как ранее сообщали Власти, в Покровске в многоэтажке прогремел мощный взрыв.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: взрыв, Донецкая область, жертва, пострадавшие
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