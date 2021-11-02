В Верховном суде поставили под сомнение законность санкций СНБО

Научные консультанты Верховного суда пришли к выводу о неправвомерности санкций СНБО в отношении граждан Украины.

Санкции СНБО в отношении украинцев могут оказаться незаконными



Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов. Он сослался на заключение члена Научно-консультативного совета при Верховном суде доцента Львовского нацуниверситета кандидата юридических наук Олега Ильницкого.

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Ученый правовед оценил законность санкций по запросу главы Кассационного админсуда в составе Верховного суда Михаила Смаковича.

«Эпопея Зеленского с внесудебными расправами может оказаться ударом в штангу. Верховный суд поставил под сомнение санкции, которые так активно, по указу Зеленского, «пачками» раздает СНБО”, – написал Спиридонов.

По его словам, после получения десятков исков от граждан Украины, которые попали в санкционные списки Верховный суд разослал известным ученым-правоведам запросы с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам.

“В итоге, чуда для Зеленского не случилось, как и ожидалось, санкции, введенные против украинских граждан в последнее время – абсолютно незаконны», – отметил эксперт.

В заключении Ильницкого отмечено, что санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности. И только если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности.

По мнению Спиридонова, теперь у Верховного суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, “наштампованные СНБО”.

Как сообщали Власти, экс-министр МВД Арсен Аваков рассказал, что санкции на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны принимались поспешно и на ходу, а изменения в санкционные списки вносились под диктовку и за 5 минут до начала заседаний.

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Тэги: санкции, снбо