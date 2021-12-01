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16:25 10 Декабря 2021 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Россия пригрозила США столкновениями из-за отсутствия гарантий безопасности

Отсутствие гарантий безопасности от стран НАТО и в частности США может спровоцировать Россию и привести к конфликту.

Рябков от имени России пригрозил США

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он прокомментировал развитие диалога относительно гарантий безопасности, которых требует Москва.

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«Не договориться — это значит двигаться дальше к большой конфронтации», — пригрозил дипломат, намекая на потенциальные столкновения между сторонами.

Представитель МИД подчеркнул, что Россию беспокоит продвижение НАТО на восток и обещания всячески поддерживать Украину.

Кроме того, по словам Рябкова, обеспокоенность российской стороны вызывают полеты воздушных судов стран НАТО у границ РФ, а также проход военных кораблей Запада в непосредственной близости от морских границ в Черном море.

Как сообщали Власти, Путин потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения альянса на восток.

Однако на переговорах с путиным президент США Джо Байден дал понять, что не будет учитывать «красные линии» РФ в вопросе расширения НАТО.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, НАТО, США, МИД РФ
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