Россия пригрозила США столкновениями из-за отсутствия гарантий безопасности
Отсутствие гарантий безопасности от стран НАТО и в частности США может спровоцировать Россию и привести к конфликту.
Как сообщило РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он прокомментировал развитие диалога относительно гарантий безопасности, которых требует Москва.
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«Не договориться — это значит двигаться дальше к большой конфронтации», — пригрозил дипломат, намекая на потенциальные столкновения между сторонами.
Представитель МИД подчеркнул, что Россию беспокоит продвижение НАТО на восток и обещания всячески поддерживать Украину.
Кроме того, по словам Рябкова, обеспокоенность российской стороны вызывают полеты воздушных судов стран НАТО у границ РФ, а также проход военных кораблей Запада в непосредственной близости от морских границ в Черном море.
Как сообщали Власти, Путин потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения альянса на восток.
Однако на переговорах с путиным президент США Джо Байден дал понять, что не будет учитывать «красные линии» РФ в вопросе расширения НАТО.