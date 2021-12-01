Россия пригрозила США столкновениями из-за отсутствия гарантий безопасности

Отсутствие гарантий безопасности от стран НАТО и в частности США может спровоцировать Россию и привести к конфликту.

Рябков от имени России пригрозил США



Как сообщило РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он прокомментировал развитие диалога относительно гарантий безопасности, которых требует Москва.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Не договориться — это значит двигаться дальше к большой конфронтации», — пригрозил дипломат, намекая на потенциальные столкновения между сторонами.

Представитель МИД подчеркнул, что Россию беспокоит продвижение НАТО на восток и обещания всячески поддерживать Украину.

Кроме того, по словам Рябкова, обеспокоенность российской стороны вызывают полеты воздушных судов стран НАТО у границ РФ, а также проход военных кораблей Запада в непосредственной близости от морских границ в Черном море.

Как сообщали Власти, Путин потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения альянса на восток.

Однако на переговорах с путиным президент США Джо Байден дал понять, что не будет учитывать «красные линии» РФ в вопросе расширения НАТО.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, НАТО, США, МИД РФ