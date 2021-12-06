НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:45 10 Декабря 2021 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

При возвращении в Украину Саакашвили привлекут к ответственности

Экс-президента Грузии могут привлечь к ответственности за незаконное пересечение украинской границы.

На данный момент подозрение в совершении преступления политику объявлено не было

Об этом сообщает «Украинская правда».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинская полиция расследует вероятный факт нелегального пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В рамках уголовного производства устанавливаются лица, которые могли участвовать в организации переправки политика через украинскую границу.

В полиции также отметили, что по возвращению Саакашвили в Украину, его ждет административная ответственность.

На данный момент подозрение в совершении преступления политику объявлено не было.

Как ранее сообщали Власти, экс президенту Грузии прописали препарат, которы мешает ему спать и вызвал у него проблемы со слухом и зрением.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Саакашвили, пересечение границы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.12.2021 15:11
Проводят психотропные пытки: Ясько рассказала о здоровье Саакашвили
ТОР
20.11.2021 10:27
Саакашвили прекратил голодовку, его перевезли в военный госпиталь
ТОР
19.11.2021 13:30
Написал записку от руки: Саакашвили попросил США спасти его
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Тысячу за вакцинацию можно получить на реальную карту: что нужно

15:23 Украина

Как сделать прививки с фальшивым COVID-сертификатом и не сесть в тюрьму: инструкция

14:21 Украина

В центре Нью-Йорка бездомный сжег 15-метровую рождественскую елку

10:46 Мир

В Киеве парень выпрыгнул из окна на седьмом этаже и выжил

14:07 Украина

Генштаб России пригрозил Украине «жестким пресечением провокаций» на Донбассе

12:36 Украина

Китай одобрил первое лекарство от COVID-19 с высокой эффективностью

10:59 Мир

Археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками

00:42 Мир

Байден и Путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО

19:57 Мир

Огромный метеорит взорвался в небе над Сочи. Видео

19:33 Мир

В российском городе по ошибке снесли многоквартирный дом

19:00 Мир

На Закарпатье две детские банды грабили и избивали людей

18:49 Украина

Новости | NetGameSlots.com