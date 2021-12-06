При возвращении в Украину Саакашвили привлекут к ответственности

Экс-президента Грузии могут привлечь к ответственности за незаконное пересечение украинской границы.

На данный момент подозрение в совершении преступления политику объявлено не было



Об этом сообщает «Украинская правда».

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Украинская полиция расследует вероятный факт нелегального пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В рамках уголовного производства устанавливаются лица, которые могли участвовать в организации переправки политика через украинскую границу.

В полиции также отметили, что по возвращению Саакашвили в Украину, его ждет административная ответственность.

На данный момент подозрение в совершении преступления политику объявлено не было.

Как ранее сообщали Власти, экс президенту Грузии прописали препарат, которы мешает ему спать и вызвал у него проблемы со слухом и зрением.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Саакашвили, пересечение границы