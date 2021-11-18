В Харькове остановили метро: в тоннель проник посторонний

Харьковское метро временно не работает, из-за постороннего человека в туннеле.

Неизвестный мужчина проник в туннель харьковского метрополитена



Об этом сообщила администрации харьковского метрополитена.

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Неизвестный мужчина проник в туннель харьковского метрополитена. В связи с этим на Холодногорско-заводской линии временно приостановлено движение поездов.

Впоследствии нарушителя задержали, а движение поездов возобновили.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Харьков, метро