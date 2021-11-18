Главная » Украина » Происшествия
17:13 10 Декабря 2021 58 Комментарии
В Харькове остановили метро: в тоннель проник посторонний
Харьковское метро временно не работает, из-за постороннего человека в туннеле.
Неизвестный мужчина проник в туннель харьковского метрополитена
Об этом сообщила администрации харьковского метрополитена.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Неизвестный мужчина проник в туннель харьковского метрополитена. В связи с этим на Холодногорско-заводской линии временно приостановлено движение поездов.
Впоследствии нарушителя задержали, а движение поездов возобновили.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.
Тэги: Харьков, метро
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Харькове сегодня перестанет работать метро
17.03.2020 14:30
ТОРСБУ заявляет о предотвращении теракта в Харьковском метро
22.03.2019 12:19