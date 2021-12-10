Вечерний Киев застрял в пробках: список улиц
В пятницу вечером, 10 декабря, в Киеве возникли сложности с движением на центральных улица и дорогах, где произошли ДТП.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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На правом берегу столицы пробки образовались на:
проспекте Валерия Лобановского,
Голосеевском проспекте,
бульваре Тараса Шевченко,
Набережном шоссе,
бульваре Леси Украинки.
Также проблемы с движением зафиксированы на:
проспекте Степана Бандеры,
улице Набережная Луговая,
Владимирском спуске,
улице Большой Васильковской.
Кроме того тянучки возникли на Северном мосту, въезде на мост Патона и Южном мосту.
На левом берегу пробки наблюдаются на:
проспекте Николая Бажана,
Броварском проспекте,
улице Евгения Сверстюка,
частично на Харьковском шоссе.
Как сообщали Власти, в Киеве на 9 и 10 декабря объявили первый уровень опасности. Департамент муниципальной безопасности столицы призвал жителей следовать правилам безопасности.