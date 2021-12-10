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17:36 10 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Вечерний Киев застрял в пробках: список улиц

В пятницу вечером, 10 декабря, в Киеве возникли сложности с движением на центральных улица и дорогах, где произошли ДТП.

В Киеве традиционные тянучки вечера пятницы

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На правом берегу столицы пробки образовались на:

проспекте Валерия Лобановского,

Голосеевском проспекте,

бульваре Тараса Шевченко,

Набережном шоссе,

бульваре Леси Украинки.

Также проблемы с движением зафиксированы на:

проспекте Степана Бандеры,

улице Набережная Луговая,

Владимирском спуске,

улице Большой Васильковской.

Кроме того тянучки возникли на Северном мосту, въезде на мост Патона и Южном мосту.

На левом берегу пробки наблюдаются на:

проспекте Николая Бажана,

Броварском проспекте,

улице Евгения Сверстюка,

частично на Харьковском шоссе.

Пробки в Киеве 10 декабря вечером

Пробки в Киеве 10 декабря вечером

Как сообщали Власти, в Киеве на 9 и 10 декабря объявили первый уровень опасности. Департамент муниципальной безопасности столицы призвал жителей  следовать правилам безопасности.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев
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