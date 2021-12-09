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00:27 11 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Думал, что умру: в центре Сингапура на мужчину напала стая выдр

Грэм Джордж Спенсер, гражданин Великобритании, проживающий в Сингапуре, рассказал, что во время утренней прогулки по ботаническому саду на него напали выдры.

Речные выдры кажутся дружелюбными животными, однако иногда они нападают на людей.

Об этом сообщает The Guardian.

Спенсер рассказал, что у входа в сад заметил стаю из двух десятков выдр. Животные поначалу вели себя мирно, однако их напугал некий бегун. Тому, в конце концов, удалось убежать, а выдры набросились на Спенсера.

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По его словам, животные кусали его за ноги и ягодицы и даже повалили на землю.

«Я действительно думал, что умру, они собирались убить меня», – сказал Спенсер.

К счастью, поблизости оказался его друг, который отогнал криками животных.

«Меня укусили 26 раз за 10 секунд. Если бы не мой друг, я не думаю, что был бы здесь, я был бы мертв», – говорит Спенсер.

Пострадавшему в ближайшей больнице сделали прививку от столбняка и дали антибиотики. После этого он еще трижды приходил в больницу. Встреча с выдрами обошлась ему примерно в 1200 долларов, уплаченных по медицинским счетам.

Хотя речные выдры кажутся дружелюбными животными, известны случаи, когда они нападали на людей, отмечает газета.

Ранее Власти писали, что в России медведь напал на беременную дрессировщицу во время выступления.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: животные, Сингапур, нападение, выдры
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