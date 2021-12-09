Думал, что умру: в центре Сингапура на мужчину напала стая выдр
Грэм Джордж Спенсер, гражданин Великобритании, проживающий в Сингапуре, рассказал, что во время утренней прогулки по ботаническому саду на него напали выдры.
Об этом сообщает The Guardian.
Спенсер рассказал, что у входа в сад заметил стаю из двух десятков выдр. Животные поначалу вели себя мирно, однако их напугал некий бегун. Тому, в конце концов, удалось убежать, а выдры набросились на Спенсера.
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По его словам, животные кусали его за ноги и ягодицы и даже повалили на землю.
«Я действительно думал, что умру, они собирались убить меня», – сказал Спенсер.
К счастью, поблизости оказался его друг, который отогнал криками животных.
«Меня укусили 26 раз за 10 секунд. Если бы не мой друг, я не думаю, что был бы здесь, я был бы мертв», – говорит Спенсер.
Пострадавшему в ближайшей больнице сделали прививку от столбняка и дали антибиотики. После этого он еще трижды приходил в больницу. Встреча с выдрами обошлась ему примерно в 1200 долларов, уплаченных по медицинским счетам.
Хотя речные выдры кажутся дружелюбными животными, известны случаи, когда они нападали на людей, отмечает газета.
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