В Киеве здание мэрии подсветили цветами флага ЛГБТ

Вечером 10 декабря здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветом ЛГБТКИ-символики по случаю Международного дня прав человека.

Без подсказки сложно понять, что это цвета флага ЛГБТ, а не просто праздничная подсветка



Об этом сообщили в КГГА. Инициаторами акции стали Amnesty International и KyivPride.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Ее цель – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии.

«Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру», – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук, сегодня в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТКИ-людям, поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

«Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения», – подчеркнула Оксана Покальчук.

Директор ОО «КиевПрайд» Ленни Эмсон подчеркнул, что в Киеве, как в столице, которая должна быть примером для других городов, «каждому, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно».

«Преступления на почве нетерпимости должны расследоваться должным образом. Наша акция призвана привлечь внимание к этой масштабной проблеме, чтобы положить конец систематическому запугиванию, травле и насилию», – рассказал Лэнни Эмсон.

ЛГБТКИ – акроним для обозначения лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсексуальных людей.

Как сообщали Власти, в Киеве 19 сентября состоялся «Марш равенства» в поддержку прав ЛГБТ. По разным оценкам, в нем приняли участие от до 7 тысяч человек.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, ЛГБТ