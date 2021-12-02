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08:06 11 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский – о госперевороте: группировки получили сигналы

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское общество не поддержало дестабилизирующие акции, а определенные люди и группировки получили определенные сигналы.

Президент сначала не хотел говорить о якобы готовившемся госперевороте в его стрнае

О несостоявшемся “госперевороте” глава государства высказался в интервью Наталье Мосейчук на канале 1+1. Сначала он вообще не хотел говорить на эту тему.

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Но после все же заметил, что у людей нет запроса на дестабилизацию.

«Я думаю, что у людей глобальные планы не изменились. Я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров. Некоторые имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, что немного изменили свои планы”, – сказал Зеленский.

Он также выразил радость по поводу того, что украинское общество не поддерживает “дестабилизационные шаги некоторых группировок”.

“Я очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно», – заключил президент.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: Владимир Зеленский, госпереворот
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