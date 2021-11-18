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09:51 11 Декабря 2021 Просмотров 421   КомментариевКомментарии

Участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь

Житель Калифорнии, обвиненный в нападении на полицию во время беспорядков 6 января у Капитолия, ищет в Беларуси политического убежища.

Сторонники Дональда Трампа, недовольные результатами выборов, у здания Капитолия в Вашингтоне.

Об этом сообщает Reuters.

49-летнему Эвану Нойманну из Милл-Вэлли, штат Калифорния, в пятницу, 10 декабря, было предъявлено обвинение по 14 уголовным статьям.

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В заявлении прокуратуры говорится, что Нойман был замечен у здания Капитолия. На видеозаписи видно, как он кричит полицейскому: «Я готов умереть, а ты?» После чего нападает на нескольких офицеров, используя баррикаду в качестве тарана.

Нойманн сбежал из США еще 16 февраля и, как говорится заявлении прокуратуры, «в настоящее время находится в Беларуси».

В прошлом месяце Нойман был показан в программе белорусского государственного телевидения под названием «Прощай, Америка». Он заявил, что ищет политического убежища в Беларуси, потому что США, по его мнению, больше не являются страной, где есть закон и порядок.

Нойманн – один из более чем 220 человек, обвиненных в нападении на полицейских у здания Капитолия 6 января 2021 года. Но он – единственный, сбежавший за границу.

Ранее Власти писали, что один из самых колоритных участников штурма Капитолия – Джейкоб Ченсли из Аризоны, известный как «шаман QAnon» – получил три года и пять месяцев тюрьмы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Республика Беларусь, штурм Капитолия
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