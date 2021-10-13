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11:35 11 Декабря 2021 Просмотров 156   КомментариевКомментарии

Дочь первого американского астронавта отправляется в космос

74-летняя Лора Шепард-Черчли сегодня отправится в суборбитальный полет на частном космическом корабле, названном в честь ее отца.

Лора Шепард-Черчли - старшая дочь первого американца, побывавшего в космосе, Алана Шепарда.

Об этом сообщает Space.

«Я просто хочу увидеть космос поближе», -  сказала она в видео, опубликованном в Twitter во вторник, 7 декабря.

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Ракета New Shepard стартует с космодрома Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в субботу, 11 декабря. Полет организует компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу.

Это суборбитальный полет. Ракета достигнет высоты в 105 км. Полет продлится 11 минут. Затем после снижения капсула с космическими туристами при помощи парашютной системы совершит мягкую посадку.

В состав экипажа, кроме Лоры Шепард-Черчли, также вошли ведущий телешоу «Good Morning America» на канале ABC Майкл Страхан, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон. Четверо членов экипажа оплатили полет самостоятельно. Стоимость билетов не разглашается.

Это будет уже третий коммерческий полет ракеты с туристами, которые начали осуществляться компанией в текущем году. В ходе первых двух полетов экипаж состоял из четырех человек.

Ранее Власти писали, что 90-летний актер Уильям Шатнер, сыгравший роль капитана Кирка в сериале о космических полетах «Звездный путь», слетал в космос на ракете New Shepard.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: космос, ракета, New Shepard, Blue Origin
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