В ЛДНР направили более 130 тонн гуманитарной помощи, — ООН
ООН вместе с Красным крестом отправили на территории оккупированного Донбасса гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Комитет Красного Креста и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев согласовали отправку жителям оккупированного Донбасса гуманитарной помощи в размере 136 тонн.
В грузовиках международной организации продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйственные и медицинские товары.
«Через КПВВ Новотроицкое и Счастье за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщали Власти, ООН пообещала талибам гуманитарную помощь.