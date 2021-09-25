В ЛДНР направили более 130 тонн гуманитарной помощи, — ООН

ООН вместе с Красным крестом отправили на территории оккупированного Донбасса гуманитарную помощь.

В грузовиках международной организации продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйственные и медицинские товары



Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Комитет Красного Креста и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев согласовали отправку жителям оккупированного Донбасса гуманитарной помощи в размере 136 тонн.

В грузовиках международной организации продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйственные и медицинские товары.

«Через КПВВ Новотроицкое и Счастье за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, ООН пообещала талибам гуманитарную помощь.

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Тэги: ООН, Красный Крест, донбас, ЛДНР, гумпомощь