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18:07 11 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На американский штат Кентукки обрушился торнадо: погибло около сотни человек

В пятницу на юго-западный штат Кентукки обрушился торнадо. Точное число погибших еще не известно, но их будет около сотни. В штате объявлено чрезвычайное положение.

Разрушенная баптистская церковь в Мэйфилде.

Об этом сообщает CNN.

Как сказал,  губернатор штата Энди Бешир, это была «одна из самых тяжелых ночей в истории Кентукки». По его словам, точное число погибших еще не известно, но их будет около сотни.

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Большинство разрушений – в округе Грейвс, включая город Мейфилд.

«У нас есть одна фабрика в Мейфилде, там обрушилась крыша, что приведет к массовым жертвам. Пострадали также здание суда округа Грейвс и близлежащая тюрьма», – сказал губернатор.

«Это одна из самых значительных и масштабных катастроф, с которыми столкнулся Кентукки», – отметил Майкл Доссетт, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям штата.

Смертельные травмы получили также жители штата Иллинойс во время обрушения крыши на складе одной из крупнейших американских компаний Amazon. Там сейчас проходит поисково-спасательная операция. Точное количество жертв не сообщается.

Еще три человека погибли в Теннесси. Как минимум один – в Арканзасе, в доме престарелых, который был разрушен из-за торнадо.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшее время.

Разрушения после торнадо в Кентукки.

Ранее Власти писали, что в США результате урагана Ида погибло 68 человек в штатах Луизиана, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, торнадо
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