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08:52 12 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ломаченко стал интерконтинетальным чемпионом WBO

Украинский боксер Ломаченко выиграл пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в легком весе.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей.

В ночь на воскресенье, 12 декабря в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок между экс-чемпионами мира в легком весе Василием Ломаченко и боксером из Ганы Ричардом Комми.

Все трое судей отдали победу Ломаченко.

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У украинца было преимущество во всех раундах, кроме первого. В седьмом раунде ганский боксер оказался в глубоком нокдауне.

После боя, как сообщают СМИ, 34-летний Ричард Комми отправился в больницу, чтобы провести медицинское обследование.

Для Василия Ломаченко эта победа стала 16-й на профессиональном ринге при двух поражениях.

Ранее Власти писали, что 19-летний украинский боксер Юрий Захареев, выступающий в весовой категории до 71 кг, выиграл в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Белграде.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: бокс, Василий Ломаченко
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