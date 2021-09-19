Ломаченко стал интерконтинетальным чемпионом WBO
Украинский боксер Ломаченко выиграл пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в легком весе.
В ночь на воскресенье, 12 декабря в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок между экс-чемпионами мира в легком весе Василием Ломаченко и боксером из Ганы Ричардом Комми.
Все трое судей отдали победу Ломаченко.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
У украинца было преимущество во всех раундах, кроме первого. В седьмом раунде ганский боксер оказался в глубоком нокдауне.
После боя, как сообщают СМИ, 34-летний Ричард Комми отправился в больницу, чтобы провести медицинское обследование.
Для Василия Ломаченко эта победа стала 16-й на профессиональном ринге при двух поражениях.
Ранее Власти писали, что 19-летний украинский боксер Юрий Захареев, выступающий в весовой категории до 71 кг, выиграл в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Белграде.