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13:28 12 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд в Бразилии вынес приговор по делу о гибели 242 посетителей ночного клуба

Трагедия произошла почти девять лет назад – 27 января 2013 года. Люди погибли результате пожара во время студенческой вечеринки в клубе Kiss в городе Санта-Мария.

Пожар в клубе Kiss - один из самых смертоносных в истории Бразилии.

Об этом сообщает BBC News.

Пожар начался, когда участники музыкальной группы Gurizada Fandangueira зажгли пиротехнику, от которой загорелся потолок. В помещении произошла давка.

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Возраст большинства жертв – от 17 до 30 лет.

Следствие показало, что в клубе не было огнетушителей и было всего лишь два запасных выхода.

Двое владельцев клуба и двое участников музыкальной группы суд признал виновными в убийстве и покушении на убийство.

Элиссандро Шпор и Мауро Хоффманн приговорены к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно, Марселу ди Жезуш душ Сантуш и Лучано Бонилья Леао – к 18 годам.

Этот пожар – один из самых смертоносных в истории Бразилии – привел к пересмотру правил безопасности в ночных клубах и аналогичных заведениях по всей стране.

В городе, где проходил суд, был вывешен баннер с фотографиями 242 погибших.

Как писали Власти, в клубе Kiss на момент пожара было около двух тысяч человек, большинство погибших скончались от отравления дымом.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: ночной клуб, пожар, Бразилия
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