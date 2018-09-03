Суд в Бразилии вынес приговор по делу о гибели 242 посетителей ночного клуба
Трагедия произошла почти девять лет назад – 27 января 2013 года. Люди погибли результате пожара во время студенческой вечеринки в клубе Kiss в городе Санта-Мария.
Об этом сообщает BBC News.
Пожар начался, когда участники музыкальной группы Gurizada Fandangueira зажгли пиротехнику, от которой загорелся потолок. В помещении произошла давка.
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Возраст большинства жертв – от 17 до 30 лет.
Следствие показало, что в клубе не было огнетушителей и было всего лишь два запасных выхода.
Двое владельцев клуба и двое участников музыкальной группы суд признал виновными в убийстве и покушении на убийство.
Элиссандро Шпор и Мауро Хоффманн приговорены к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно, Марселу ди Жезуш душ Сантуш и Лучано Бонилья Леао – к 18 годам.
Этот пожар – один из самых смертоносных в истории Бразилии – привел к пересмотру правил безопасности в ночных клубах и аналогичных заведениях по всей стране.
Как писали Власти, в клубе Kiss на момент пожара было около двух тысяч человек, большинство погибших скончались от отравления дымом.